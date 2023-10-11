Азербайджан не хочет расставаться с армянами

«Их права будут защищены. Баку призывает армянских жителей Карабаха вернуться в свои дома. Азербайджан хочет сохранить свою многонациональную общину, где этнические армяне и азербайджанцы мирно сосуществуют», - сказал Мамедов.

Замминистра подчеркнул, что необоснованные обвинения, с которыми выступила Армения против Азербайджана с 19 сентября, не отражают событий в Карабахе.

«Что еще более важно, они не отражают результатов наблюдения и выводы двух миссий ООН, которым Азербайджан разрешил войти в Карабах. Впервые за более чем 30 лет регион посетила международная миссия.

Они не отражают репортажи представителей независимых международных СМИ, которые были там и видели эту территорию. Азербайджан никогда не проводил и не будет проводить этнические чистки или совершать какие-либо нападения на мирное население Карабаха. Азербайджан дал серьезные гарантии после 19 сентября», – сказал он.

Мамедов рассказал, почему Баку решил начать антитеррористическую операцию в Карабахе. Он напомнил, что Армения обещала вывести свои войска из Карабаха, но обещание свое не выполнила: За несколько недель до начала локальных антитеррористических мероприятий активность армянских сил в Карабахе активизировалась до угрожающей степени, эти силы были приведены в состояние боевой готовности, подготовлены новые боевые укрепления, траншеи и были установлены мины вблизи военных позиций Азербайджана».

Замминистра сообщил, что очередную встречу сторон планируется провести в конце этого месяца в Брюсселе под эгидой Евросоюза. На встрече будут обсуждаться взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета стран, а также условия возвращения азербайджанцев - вынужденных переселенцев, и армян.