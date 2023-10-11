Де Бьязи прижали к стенке в Эстонии: Почему Казахстан борется за попадание на Евро, а Азербайджан – аутсайдер?

Матч Эстония – Азербайджан пройдет завтра на стадионе «А.Ле Кок Арена» и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и полузащитник Эмин Махмудов провели пресс-конференцию перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией, передает корреспондент haqqin.az из Таллина.

«В первом матче с Эстонией в первые 45 минут играли медленно, игра не получалась, - говорит Де Бьязи. - Но во втором тайме все было лучше. Постараемся завтра так же, как во второй половине первой игры.

Хочу сказать, что за последний год мы провели 13 матчей – 8 в гостях, 5 дома. Одержали 6 побед и потерпели 5 поражений. Проиграли таким сильным командам, как Австрия, Бельгия, Швеция, у которых очень сильные игроки. Наши футболисты должны учиться на таких играх.

Думаю, что ни один тренер не скажет перед игрой, что хочет проиграть или сыграть вничью. Мы тоже хотим победить. Завтра надо сыграть умно. Часто мы контролируем мяч, но не можем забить. Завтра очень важно забить.

Наши нападающие забивают мало. Больше всего в нашей команде за тот период, что я работаю со сборной Азербайджана, забил полузащитник Эмин Махмудов – 10 голов. Махир Эмрели забил только один мяч... Да, у нас игроки выступают в зарубежных клубах. И они все для меня важны».

Далее Де Бьязи задали вопрос, суть которого сводилась к тому, что почему, к примеру, сборная Казахстана может обыгрывать такие команды, как Дания, и борется за выход из группы, а Азербайджан ведет борьбу за то, чтобы не стать в группе последним.

Де Бьязи постарался возразить, что у Казахстана соперники послабее. Но на встречный вопрос о том, сможем ли мы одолеть сегодня ту же Данию или, например, Северную Ирландию, которую казахи обыграли дважды, Де Бьязи не нашел, что ответить.

- Мы обыграли Кипр в гостях. Чтобы побеждать более сильных соперников, нужно быть готовыми… - говорит Де Бьязи.

- А кто должен готовить команду? Не журналисты же, - парировал представитель СМИ.

«Если вы ожидали в этой группе чуда, то, наверное, не смотрели, кто у нас в соперниках, - продолжает итальянец. - Эстония? Я тоже хочу обыграть Эстонию. Я не приехал сюда, чтобы проигрывать.

Дело не в то, сколько я останусь в Азербайджане. Важны игры чемпионата. Я смотрю все матчи. Приглашаем в сборную молодых футболистов. Главное в команде – это игроки. Это они играют, а не тренер. Все ошибаются, вы тоже в своей работе допускаете ошибки.

Почему не вызывают Максима Медведева? Если я кого-то не зову, для этого есть причины. Если вы хотите играть в сборной, то должны для этого что-то делать».

Эмин Махмудов:

«Завтра нас ждет важная игра. Постараемся одержать первую победу в отборе. В первой игре мы плохо сыграли в первом тайме, но во втором исправились, сравняли счет. Хотим завтра показать хорошую игру и вернуться в Баку с победой.

Как на мне отражаются не очень удачные результаты «Нефтчи»? Когда я приезжаю в сборную, я думаю только о сборной, стараюсь принести национальной команде максимальную пользу. О «Нефтчи» буду думать, когда вернусь в стан клуба.

Хотим завтра победить. А что касается остальных матчей в группе, то мы должны настраиваться на каждую игру по максимуму. Получится или не получится – посмотрим».

Благодарим компанию ETOPAZ за помощь в организации поездки представителей СМИ в Таллин на матч Эстония – Азербайджан.