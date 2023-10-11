Азербайджан будет перерабатывать российскую нефть

Объем поставок нефти после расширения нефтепровода Тихорецк-Баку по реверсу в Азербайджан могут составить до 4 млн тонн, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"По этому проекту пока решения нет, Азербайджан изучает возможность реализации. Это Россия предложила проект, объем до 4 млн тонн", - сказал Новак.

По его словам, эта нефть может быть переработана на территории Азербайджана.

Ранее Новак и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудили вопрос расширения нефтепровода Тихорецк-Баку.