МИД: С армянами обращались хорошо, ООН это подтвердила

Отчеты первого визита миссии ООН в Карабах, который состоялся 29 сентября по приглашению Азербайджана, подтвердили, что не было зарегистрировано ни одного случая плохого обращения с армянским населением Карабаха, заявил в ходе слушаний в Международном суде ООН (МС) в Гааге по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.

"Это была первая миссия ООН в Карабах за последние 30 лет. Азербайджан и ООН неоднократно пытались получить доступ на эти территории в годы оккупации для документирования этнических чисток азербайджанцев в начале 90-х годов, но Армения неоднократно отказывала ООН или любой другой стране", - подчеркнул он.