Кадыров встретился с героем скандального видео ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с Никитой Журавелем, сжегшим Коран.
25 сентября Кадыров показал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», - заявил тогда Кадыров.
October 12, 2023
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