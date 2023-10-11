Во Франции запретили пропалестинские демонстрации

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен направил 12 октября распоряжение префектам запретить пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка. Разрешения на такие акции не должны выдаваться.

«Организация этих запрещенных демонстраций должна повлечь за собой аресты», - уточняет глава МВД. Две демонстрации, которые сторонники Палестины собирались устроить в Париже на площади Республики, уже запрещены. Министр требует также усилить и сделать заметной охрану мест, которые посещают французы иудейского вероисповедования.

Это связано с усилившимися в последние дни после террористического акта в Израиле со стороны движения ХАМАС антисемитскими выходками. По словам Дарманена число таких случаев достигло сотни, 24 человека были задержаны полицией.

Министерство иностранных дел сегодня же объявило, что 12 французов было убито террористами во время нападения ХАМАС на территорию Израиля. Представительница Министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр во время брифинга для прессы заявила также, что во Франции нет известий еще о 17 соотечественниках.