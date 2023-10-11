Великобритания отправляет корабли на помощь Израилю

Великобритания направит корабли Королевских военно-морских сил в Восточное Средиземноморье и начнет полеты над Израилем в знак поддержки еврейского государства. Об этом сообщает издание Times.

«Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье», – говорится в сообщении.

Британские военные самолеты также будут совершать наблюдательные полеты над Израилем. Таким образом Лондон хочет продемонстрировать военную поддержку еврейского государства, которое является союзником Великобритании на Ближнем Востоке.

До этого свои авианосцы к берегам Израиля отправили США.