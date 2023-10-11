Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:16

Многих из британцев недавно потрясло сообщение о том, что в городе Шеффилд во время митинга в поддержку Палестины один из участников под возгласы ликующей толпы забрался на ратушу и сорвал израильский флаг, заменив его палестинским. Haqqin.az сообщил об этом происшествии под заголовком «докатились». Было сообщено также, что премьер-министр Великобритании предупредил: поддержка ХАМАС против Израиля будет караться законом.

То, что в туманном Альбионе запрещено законом, в Соединенных Штатах позволено, и никого из сторонников ХАМАС преследовать не будут. Более того, они вскоре после террористической атаки на Израиль провели массовую манифестанцию на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которую организовали так называемые «Демократические социалисты Америки». Ее участники с большой похвальбой отзывались о ракетных обстрелах ХАМАС израильской территории, убийствах его мирных граждан (все это подавалось как легитимное право палестинцев на сопротивление) и призывали к уничтожению еврейского государства. При этом они пели довольно известную песню «Из реки в море», которая звучала как призыв. Имелось в виду, что Израиль следует опрокинуть в море и забыть о нем навсегда. Нью-Йорк является домом для десятков тысяч евреев, которые давно ассимилировались в США, но одновременно и местом рождения американских левых. Нью-йоркские демократы в массе своей твердо поддерживают Израиль. Однако, в последнее время широкое распространение получили диссидентские движения левых активистов в Демпартии, борцов за расовую справедливость (среди них есть и евреи, и палестинцы), которые видят в государстве Израиль всемогущего угнетателя и тирана. Многие американские политики, хотя и не без оговорок, осудили акцию «демократов-социалистов», которая прошла под знаменами интифады. Конгрессмен Джамал Боумен, который был избран благодаря помощи «социалистов» и теперь вновь баллотируется в дистрикте Вестчестер, с преимущественно еврейским населением, теперь критикует своих бывших соратников, выходит из их партии и говорит, о том, что «нападение ХАМАС стало нарушением международного закона». Но при этом он призывает помнить о том, что является «глубинными причинами конфликта». О том же вещает и известная конгресвумен Александрия Окасио-Кортес, которая одновременно пытается усидеть на двух стульях, обвиняя ХАМАС в жутких атаках и одновременно не забывая о «несправедливости и насилии против палестинцев на оккупированной Израилем территории».

Все чаше и чаще среди демократов звучат призывы «учитывать нюансы», которые сильно напоминают разговоры российских «умных голов», которые в принципе не поддерживают войну против Украины, но говорят, что там «не все так однозначно». При этом для ряда демократов в том, кто развязал войну на Ближнем Востоке «все совершенно однозначно». Рашида Тлаиб, единственная палестинка в американском Конгрессе и ее коллега Ильхам Омар, с сомалийскими корнями, через несколько часов после агрессии ХАМАС выпустили заявление, в котором Израиль был подвергнут жесткой критике за создание «системы апартеида, которая и привела к сопротивлению». Как пишет Washington Post, «после начала настойчивых призывов к прекращению огня разногласия у демократов лишь усилились». Они проявились даже внутри команды Байдена. Сам президент, как уже сообщалось, заявил в своей проникновенной речи о том, что Америка будет с Израилем плечом к плечу. «Израиль получит от нас все необходимое», - пообещал он.

В то же время вскоре после нападения ХАМАС госсекретарь Энтони Блинкен опубликовал в X (в прошлом Twitter) пост, в котором выступил адвокатом прекращения огня. Правда, он сразу понял, что сделал что-то не то, и убрал пост, а вместо него опубликовал другой, в котором написал, что «Израиль имеет полное право защищать себя». Но это — в высшем политическом эшелоне. А внизу такими разногласиями и не пахнет, там всем все понятно. В своем неприятии Израиля и поддержке террористической ХАМАС объединились борцы за расовую справедливость, маргиналы из движения «Black lives matter» («Жизни черных важны») и высоколобые левые интеллектуалы из Гарварда. Первые — помните еще таких? – те, кто пару лет назад заставлял белых граждан Америки целовать их ботинки, выпустили заявление, в котором говорят, что «черные Америки и палестинцы — родственные души», а нападение ХАМАС стало попыткой «стереть с лица земли самую большую тюрьму в мире».