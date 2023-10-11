Генсек АФФА Сархан Гаджиев об отсутствии Ровнага Абдуллаева и об отношениях с Эльханом Мамедовым
Генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев поделился ожиданиями перед завтрашним отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией, передает корреспондент haqqin.az из Таллина.
Он также ответил на вопросы о том, почему президент Ассоциации Ровнаг Абдуллаев не будет присутствовать на игре, и почему, генсек в последнее время не общался с вице-президентом АФФА, директором Департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльханом Мамедовым.
«Есть реальность, согласно которой мы не можем требовать от главного тренера выхода в финальную стадию чемпионата Европы, - говорит Сархан Гаджиев. - Мы ставим цель – добиться положительной динамики. Получается или нет – данный вопрос рассматривает исполком АФФА. Но если тренер говорит, что с такими соперниками по группе мы ничего не сможем сделать, – это неправильно.
Если у команды есть игра, то и очки придут. Это связанные вещи. Нет конкретной задачи набрать столько-то очков. Некоторое время назад сборная Азербайджана одержала пять побед подряд, но потом пошли плохие результаты. Впереди у нас еще четыре матча. После завершения цикла исполком по традиции соберется и обсудит результаты команды.
По нынешнему составу сборной могу сказать, что он отличается от предыдущих в том плане, что у нас сейчас сразу 10 футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Такого очень давно не было. В этом мы видим положительную динамику.
Что касается завтрашней игры с Эстонией, то мы должны играть только на победу. Уверен, что футболисты все сделают для этого. У нас нет права проигрывать и даже играть вничью. Да, у нас сложная группа. Но команда должна бороться.
Почему президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президент Эльхан Мамедов не будут присутствовать на завтрашней игре? Ровнаг Абдуллаев должен был приехать. Но в последние два дня поездка отменилась. Не стоит забывать, что он также занимает пост заместителя министра экономики. У него плотный график. Но на собрании он выступил перед командой по телефону. Обсуждались разные вопросы.
Что касается Эльхана Мамедова, то его приезд на матч не был предусмотрен.
Я не согласен с тем, что Ровнагу Абдуллаеву неинтересна судьба сборной. И не думаю, что в руководстве АФФА есть люди, желающие сборной неудач.
Почему мы не общались с Эльханом Мамедовым на недавнем мероприятии ФИФА в Узбекистане? Там у каждого участника своя работа.
Обращался ли я к опыту Мамедова, о котором он как представитель ФИФА говорил в эфире телеканала ITV? Нет, не обращался».