Генсек АФФА Сархан Гаджиев об отсутствии Ровнага Абдуллаева и об отношениях с Эльханом Мамедовым

Он также ответил на вопросы о том, почему президент Ассоциации Ровнаг Абдуллаев не будет присутствовать на игре, и почему, генсек в последнее время не общался с вице-президентом АФФА, директором Департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльханом Мамедовым.

«Есть реальность, согласно которой мы не можем требовать от главного тренера выхода в финальную стадию чемпионата Европы, - говорит Сархан Гаджиев. - Мы ставим цель – добиться положительной динамики. Получается или нет – данный вопрос рассматривает исполком АФФА. Но если тренер говорит, что с такими соперниками по группе мы ничего не сможем сделать, – это неправильно.

Если у команды есть игра, то и очки придут. Это связанные вещи. Нет конкретной задачи набрать столько-то очков. Некоторое время назад сборная Азербайджана одержала пять побед подряд, но потом пошли плохие результаты. Впереди у нас еще четыре матча. После завершения цикла исполком по традиции соберется и обсудит результаты команды.

По нынешнему составу сборной могу сказать, что он отличается от предыдущих в том плане, что у нас сейчас сразу 10 футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Такого очень давно не было. В этом мы видим положительную динамику.

Что касается завтрашней игры с Эстонией, то мы должны играть только на победу. Уверен, что футболисты все сделают для этого. У нас нет права проигрывать и даже играть вничью. Да, у нас сложная группа. Но команда должна бороться.

Почему президент АФФА Ровнаг Абдуллаев и вице-президент Эльхан Мамедов не будут присутствовать на завтрашней игре? Ровнаг Абдуллаев должен был приехать. Но в последние два дня поездка отменилась. Не стоит забывать, что он также занимает пост заместителя министра экономики. У него плотный график. Но на собрании он выступил перед командой по телефону. Обсуждались разные вопросы.