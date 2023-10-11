Глава МИД Германии завтра прибудет в Израиль
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок завтра прибудет в Израиль, сообщает The Guardian.
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок завтра прибудет в Израиль, сообщает The Guardian.
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