Новые обвинения против главного врага Азербайджана в США: иностранный агент, сотни тысяч долларов, лоббирование правительства Египта

Напомним, что в конце сентября прокуратура обвинила Менендеса и его жену, этническую армянку Надин Арсланьян, во взяточничестве «в связи с их коррумпированными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

Как сообщает Foxnews, на сей раз Менендес обвиняется в том, что в качестве иностранного агента получил взятку от правительства Египта на сотни тысяч долларов.

Обвинение указывает, что среди прочего Менендес предоставлял конфиденциальную информацию и предпринимал другие противоправные шаги, секретно поддерживая правительство Египта.

Отметим, что Менендес неоднократно по заказу правительства Армении и армянской диаспоры в США выступал инициатором антиазербайджанских слушаний в Конгрессе, требуя введения санкций против правительства Азербайджана. Официальный Баку обвинял сенатора в тайной сделке с армянской диаспорой и выполнении политического заказа за денежные вознаграждения.