Россия осуждает Израиль
Россия резко осудила удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо.
"Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики и базовых норм международного права.
В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - говорится в сообщении МИД России.