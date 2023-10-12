США не планируют воевать на стороне Израиля, который сам этого не хочет, заявил спикер Белого дома Джон Кирби.

«Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте», - сказал Кирби на брифинге Белого дома.

Тем временем эскадрилья американских штурмовиков А-10 приземлилась в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы защитить Израиль и сдержать дальнейшую агрессию со стороны его врагов.