Эльяс Шафиев, собкор 12 октября 2023, 23:27

В Турции растет беспокойство по поводу армянской радикальной группировки VOMA. Это террористическая структура была создана командиром армянского разведывательно-диверсионного батальона Вовой Вартановым еще во время первой Карабахской войны, а ее деятельность часто упоминается представителями армянской оппозиции, экспертами, историками и близкими к властям средствами массовой информации.

К примеру, лидер оппозиционной националистической партии IYI Мераль Акшенер, выступая на заседании парламентской фракции, заявила, что с помощью VOMA, созданной на базе идеологии террористической организации АСАЛА, Армения готовится к «асимметричной» войне против Азербайджана и Турции. По словам Акшенер, для подготовки к боевым действиям против турок VOMA проводит военную подготовку армян разного возраста, в том числе несовершеннолетних. «Избегавшие ранее мужественной борьбы, ищут теперь коварные способы убийств, - подчеркнула Акшенер на заседании парламентской фракции партии IYI. - Мы знаем, что на протяжении долгих лет правительство Армении оказывало материальную, техническую и кадровую поддержку террористической организации РПК («Рабочая партия Курдистана» - ред.). Не исключено, что и этот союз, созданный на базе вражды к тюркам и Турции, продолжит деятельность в форме альянса VOMA/РПК. Вот почему необходимо немедленно устранить все «слепые зоны» на наших границах и принять более решительные и жесткие меры против угрозы проникновения террористов на территорию Армении. Нам также необходимо предоставить международному сообществу документы и информацию, способные разъяснить пагубные последствия инвестиций в терроризм на территории Армении и не допустить, чтобы наша страна совершила очередную историческую ошибку».

В свою очередь, Саваш Эгильмез, доцент исторического факультета Университета Ататюрка, заявил в интервью каналу TRT Haber, что Армения, так и не отказавшаяся от своих исторических привычек, создала при поощрении и поддержке мировых держав новую террористическую организацию под названием VOMA. По словам Эгильмеза, VOMA, получающая также поддержку от террористических организаций РПК и АСАЛА, привлекает в свои ряды боевиков в Европе и на Ближнем Востоке. Турецкий историк обращает внимание на существование в Армении еще одной радикальной организации под названием POGA («Школа военных патриотов» -ред.) и подчеркивает, что хотя о ней известно чуть меньше, деятельность этой структуры так же заслуживает пристального внимания. «POGA осуществляет военную подготовку армян разных возрастных групп, - подчеркнул историк. - После 44-дневной войны эта структура, представляющая турок вечными врагами армян, значительно усилила свою деятельность».