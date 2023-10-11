Арестовичу грозит украинская тюрьма

Полиция Украины начала расследование в отношении бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун.

Ранее Инна Совсун обратилась в полицию с заявлением в отношении Арестовича из-за видео его выступления 25 сентября. В ходе своей речи Арестович заявил, что женщины — это «существа», которых хочется «обидеть» и «душить не переставая». Также он сказал, что женщины «должны смотреть на мужчину, как на идола».

Совсун 28 сентября обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что Арестович нарушил 300-ю статью Уголовного кодекса Украины (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию). Статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция Киева сообщила, что начала расследование по этой статье.