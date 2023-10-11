США рекомендуют готовиться к войне с Китаем и Россией

США должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем путем расширения своих обычных вооруженных сил, укрепления альянсов и активизации своей программы модернизации ядерного оружия, заявила в четверг назначенная Конгрессом двухпартийная комиссия.

Доклад Комиссии по стратегическому положению опубликован на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения трений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, свидетельствовали ли брифинги группы по разведке о каком-либо сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.

"Мы беспокоимся ... возможно, между ними каким-то образом существует окончательная координация, которая приводит нас к этой концепции двух войн", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Полученные результаты способны перевернуть нынешнюю стратегию национальной безопасности США, призывающую к победе в одном конфликте при одновременном сдерживании другого, и потребовали бы огромного увеличения расходов на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

Доклад также противоречит позиции президента США Джо Байдена о том, что нынешний ядерный арсенал США достаточен для сдерживания объединенных сил России и Китая.