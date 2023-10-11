В США подтвердили, что Египет предупредил Израиль

США подтвердили, что Египет предупредил Израиль о готовящемся вторжении ХАМАС за три дня, сообщает Wall Street Journal.

«Мы знаем, что Египет предупредил израильтян за три дня до этого о том, что подобное событие может произойти», - заявил член палаты представителей Майкл Маккол после закрытого брифинга разведки.

Маккол отметил, что не хочет вдаваться в подробности, однако он признает, что предупреждение было. По его словам, вопрос заключается в том, на каком уровне.

«Мы не совсем понимаем, как мы это пропустили. И мы не совсем понимаем, как Израиль это пропустил», - отметил конгрессмен.

Ранее сообщалось, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения на страну боевиков палестинской группировки ХАМАС. При этом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла эту информацию.