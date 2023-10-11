Борис Джонсон заявил о любви к России

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", - сказал он в интервью на украинском телеканале "Рада", отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях.

Джонсон также рассказал, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мне, наверное, не стоит говорить, как мы поддерживаем связь, но мы ее поддерживаем", - добавил он. Зеленский ранее называл Джонсона своим другом.

Джонсон еще в 2017 году, будучи в должности главы МИД Великобритании, назвал себя "убежденным русофилом". Он отмечал, что у него были предки в Москве.