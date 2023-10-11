Турция дала обещание НАТО

Глава Министерства обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил приверженность Анкары своим обещаниям по ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я рад, что министр обороны Турции заверил нас, что Турция придерживается своей достигнутой на саммите в Вильнюсе договоренности по завершению ратификации Швеции... Мы ожидаем, что Анкара передаст документы о ратификации в парламент... Все союзники заявили сегодня, что Швеция должна стать членом как можно скорее», - констатировал он.

Ранее Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать документы на ратификацию членства Швеции в парламент осенью.