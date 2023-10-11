Израильтян призвали быть готовыми к «джихаду»

Израильский МИД и Совет национальной безопасности распространили совместное заявление, в котором настоятельно призывают всех израильтян, находящихся за границей, принять дополнительные меры предосторожности в пятницу, 13 октября, сообщает BBC.

Ранее группировка ХАМАС призвала своих сторонников по всему миру устроить в пятницу «день ярости». Как говорится в заявлении, существует вероятность попыток нападения на израильтян и евреев, а также уличных акций, которые могут вылиться в насилие.

Израильтянам за границей рекомендуется «проявлять бдительность, держаться в стороне от акций протеста и демонстраций и при возможности узнавать у местных служб безопасности о возможных протестах или случаях нарушения порядка поблизости от них».

По сообщениям израильских СМИ, в пятницу в дипмиссиях Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.