В Иране новый виток антитурецкой и антиазербайджанской пропаганды наш обзор
После беспрецедентного вторжения ХАМАС на территорию Израиля и убийства более тысячи гражданских лиц Ближний Восток вновь охватило пламя войны. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию по тотальной ликвидации руководства и инфраструктуры ХАМАС как террористической организации, а позиция мусульманского мира выглядит на этом фоне традиционно неоднозначно.
Турция, которая раньше неизменно поддерживала сопротивление палестинцев и осуждала Израиль, даже заморозив однажды дипломатические отношения с еврейским государством, на сей раз пытается занять более сбалансированную позицию.
В самом начале обострения президент Эрдоган, призвав обе стороны к сдержанности и прекращению огня, заявил, что Анкара готова взять на себя роль посредника. Однако позже, когда Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить по сектору тяжелые авиаудары, Эрдоган стал более критично реагировать на действия руководства Израиля.
Что же касается Азербайджана, то официальный Баку старается проявлять осторожность, тогда как общественность и средства массовой информации в основном демонстрируют поддержку Израилю. За которую Джордж Дик, израильский посол в Баку, поблагодарил народ Азербайджана.
В свою очередь, Иран крайне раздражен взвешенным подходом Турции к происходящему. По данным газеты Türkiye, в Иране началась массированная антитурецкая пропаганда, а иранские СМИ прямо обвиняют руководство Анкары в «продаже Палестины».
Еще большую озлобленность в Иране вызвали выложенные в соцсетях многочисленные видео, на которых башни Flame Towers в Баку подсвечены цветами государственного флага Израиля. Хотя на самом деле эти снимки и видео были сделаны во время Европейских игр, проходивших в столице Азербайджана в 2015 году.
По мнению Мустафы Очана, турецкого эксперта по Ближнему Востоку, Иран использует палестинский вопрос для реализации политики территориальной экспансии на Ближнем Востоке.
«Под предлогом защиты мечети Аль-Акса, сектора Газа или Палестины Иран хочет узаконить оккупацию Сирии, Ирака, Ливана и Йемена, - считает эксперт. – Это ловушка, и исламский мир не может ее не заметить. Следует понимать, что нестабильность в Сирии, Йемене, Ираке, Ливане и особенно в Палестине - выгода прежде всего Ирану. Стремление Тегерана представить происходящее в эти дни в Газе как некую антитюркскую кампанию обусловлено тем, что режим аятолл видит в Турции своего соперника и геополитическую угрозу. Иран открыто пытается вбить клин между Турцией и исламским миром, используя палестинский вопрос как молот. Хочу напомнить, что речь идет о том самом Иране, который уничтожил в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане более полутора миллиона суннитов».
По словам Очана, Тегеран видит в Турции еще более опасного врага, чем даже в Израиле. Неслучайно тысячи суннитов, погибших в секторе Газа в ходе атак израильских ВВС, в Тегеране рассматривают как некий «геополитический актив».