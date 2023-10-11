Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:41

После беспрецедентного вторжения ХАМАС на территорию Израиля и убийства более тысячи гражданских лиц Ближний Восток вновь охватило пламя войны. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию по тотальной ликвидации руководства и инфраструктуры ХАМАС как террористической организации, а позиция мусульманского мира выглядит на этом фоне традиционно неоднозначно. Турция, которая раньше неизменно поддерживала сопротивление палестинцев и осуждала Израиль, даже заморозив однажды дипломатические отношения с еврейским государством, на сей раз пытается занять более сбалансированную позицию.

В самом начале обострения президент Эрдоган, призвав обе стороны к сдержанности и прекращению огня, заявил, что Анкара готова взять на себя роль посредника. Однако позже, когда Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить по сектору тяжелые авиаудары, Эрдоган стал более критично реагировать на действия руководства Израиля. Что же касается Азербайджана, то официальный Баку старается проявлять осторожность, тогда как общественность и средства массовой информации в основном демонстрируют поддержку Израилю. За которую Джордж Дик, израильский посол в Баку, поблагодарил народ Азербайджана. В свою очередь, Иран крайне раздражен взвешенным подходом Турции к происходящему. По данным газеты Türkiye, в Иране началась массированная антитурецкая пропаганда, а иранские СМИ прямо обвиняют руководство Анкары в «продаже Палестины».