Турцию поставили перед выбором между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы, организованной Дельфийским экономическим форумом в Брюсселе, что Турция должна сделать выбор между поддержкой Евросоюза, НАТО и их ценностей или стороной России, Ирана, ХАМАС и «Хезболлы».

Он отметил, что все 27 стран ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и ясно заявили, что терроризм не имеет оправдания.

Схинас в беседе с президентом форума Симеоном Цомокосом подчеркнул, что Турция должна определиться, на чьей стороне истории она хочет быть: с Европейским Союзом, НАТО, их ценностями и духом Запада, или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ответ должен быть ясным.

В то же время Схинас отметил, что Турция является ключевым партнером для обеспечения стабильности в Европе и регионе, особенно в областях иммиграции и торговли.