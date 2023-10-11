Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:00

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, ведет переговоры о вступлении в альянс России и Беларуси. Об этом в интервью Первому телеканалу РФ заявил «министр иностранных дел» сепаратистов Инал Ардзинба. По словам Ардзинбы, представители Абхазии «активно изучают опыт строительства союзного государства и взаимодействия России и Белоруссии в таких сферах, как таможенное регулирование и налогообложение».

«Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия», — добавил Ардзинба. Комментируя недавнее заявление de facto лидера сепаратистской республики Аслана Бжании, заявившего в ходе визита в Москву, что Абхазия «готова участвовать в Союзном государстве Российской Федерации и Республики Беларусь», Инал Ардзинба подчеркнул: «Мы - за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда межгосударственные объединения уважают страны, их самобытность и культурный код, а потому, Абхазия вместе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь». В ответ на вопрос, возможно ли признание Беларусью независимости Абхазии, «министр иностранных дел» подчеркнул, что почва для этого уже закладывается. «Мы создаем основу для этого решения, ибо признание не может произойти само по себе, его необходимо подготовить, - пояснил Ардзинба. - Нам нужно сформулировать принципы нашей совместной работы, после чего продолжить вместе с белорусскими коллегами реализацию торгово-экономических и культурно-гуманитарных проектов».

Ардзинба также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Беларусь большой делегации Абхазии для обсуждения с белорусской стороной сотрудничества в различных сферах. Касаясь намерений России создать в Очамчире базу ВМС, а также отвечая на вопрос, связан ли этот проект с исходом карабахского конфликта, Ардзинба заявил, что проводить параллели между Абхазией и Карабахом нецелесообразно хотя бы потому, что суверенитет Абхазии «был признан самой большой страной мира – Россией». Что же касается военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, то Ардзинба назвал его главным фактором безопасности Абхазии, подчеркнув, что в результате переговоров будет создана «база материально-технического обеспечения», и добавив, что конкретные работы начнутся уже в ближайшее время. Намерение России создать военно-морскую базу в Очамчирском районе подтвердил 4 октября Аслан Бжания, по словам которого договоренность об этом была достигнута в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Освещая именно этот аспект отношений Москвы с Сухуми, аналитики американского Фонда Джеймстауна пишут, что, самим фактом создания в Очамчире базы ВМС, продиктованным уязвимостью российских баз в Крыму, часто подвергающихся ударам ракет и беспилотников ВСУ, Москва хочет продемонстрировать незыблемость своих позиций на Южном Кавказе, а также усилить доминирующую роль своих ВМС на Черном море. При этом указывается, что создание базы ВМС может ослабить позиции правительства «Грузинской мечты». Как известно, в последние годы руководство Грузии придерживается пророссийского курса, обосновывая это стремлением мирным путем обеспечить территориальную целостность страны. Однако последние шаги России ясно показывают, что в вопросе территорий Кремль не намерен проявлять мягкость в отношении Тбилиси. Из чего следует, что чем больше уступок будет делать правительство Грузии, тем больше потребует Москва. С другой стороны, американские эксперты считают, что созданная в Абхазии база ВМС, в которой, скорее всего, разместится значительная часть Черноморского флота России, может стать законной мишенью для вооруженных сил Украины.