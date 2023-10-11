Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:34

После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и ликвидации сепаратистского режима в Ханкенди, в фокусе внимания экспертов оказался вопрос дальнейшей деятельности дислоцированного в регионе миротворческого контингента России Поскольку более ста тысяч армян, не пожелавших жить под юрисдикцией Азербайджана, добровольно покинули регион и переехали в Армению, то с точки зрения логики дальнейшее пребывание российских миротворцев в Карабахе, похоже, теряет смысл, ибо безопасность армян, изъявивших желание остаться в Карабахе, полностью обеспечивают правоохранительные органы Азербайджана.

Так, по видеокадрам, выложенным на местных телеканалах и в социальных сетях, видно, что в населенных пунктах, где когда-то жили армяне, в том числе, и в самом Ханкенди, внутренние войска и подразделения полиции Азербайджана установили посты, которые осуществляют функции охраны и патрулирования. Что же касается армян, решивших жить в Карабахе под юрисдикцией Азербайджана, то Государственная миграционная служба страны уже осуществляет соответствующие оформления документов и предоставляет армянскому населению продовольственную и медицинскую помощь. В свою очередь, российские миротворцы вывели свои посты, расположенные вдоль прежней линии соприкосновения, и сосредоточились, главным образом, на своей основной базе в Ходжалах.

По словам российских официальных лиц, теперь вопрос дальнейшей деятельности миротворческого контингента будет обсуждаться с азербайджанской стороной. В частности, несколько дней назад информационное агентство ТАСС сообщило, что делегация Министерства обороны России посетит Ереван для обсуждения вопроса вывода миротворческого контингента из Карабаха. Однако в Ереване эту новость решительно опровергли, заявив, что, поскольку Армении эта тема больше не касается, все дискуссии о будущем российских миротворцев должны вестись только с представителями Азербайджана. И хотя ряд российских источников уже сообщили, что миротворческий контингент будет выведен из Карабаха к концу октября, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в своем недавнем интервью подчеркнул, что Карабах испытывает «крайнюю потребность» в миротворцах, следовательно, об их выводе из региона не может быть и речи. По словам Галузина, в настоящее время миротворцы «обеспечивают безопасность мирного армянского населения», часть которого, возможно, решит вернуться в Карабах.

В унисон словам Галузина прозвучало заявление его шефа, главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что миротворцы готовы поддерживать формирование мирной жизни на Южном Кавказе. В частности, об этом говорится в статье Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности». Глава дипломатического ведомства России также подчеркнул, что вмешательство США и ЕС в отношения между Азербайджаном и Арменией «порождают нестабильность». «Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ, - пишет Лавров. - Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. И российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать».

Параллельно Министерство обороны России продолжает выпускать ежедневные бюллетени о деятельности миротворческого контингента в Карабахе. К примеру, в выпуске, опубликованном 8 октября, говорится, что миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи «на территории Нагорного Карабаха». В его обязанности, как отмечается в бюллетене, входит «поддержка непрерывного взаимодействия» между Баку и Ханкенди (очевидно, имеются в виду представители армянской общины - ред.), предотвращение кровопролития, обеспечение безопасности, а также соблюдение гуманитарных норм по отношению к гражданскому населению. В бюллетене также говорится, что, поскольку нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не было, были ликвидированы два наблюдательных поста в направлении Ходжавенда и Агдере (названия этих населенных пунктов заменены армянскими топонимами – ред.), а работа совместной группы по восстановлению газоснабжения в Шушинском районе продолжается. В бюллетене от 9 октября сообщается, что миротворческий контингент организовал 25 постов для охраны складов с оружием и военной техники, конфискованные у армянских вооруженных формирований в Карабахе. Четырнадцать из них были организованы совместно с азербайджанской стороной.