Что делают российские миротворцы в Карабахе главный вопрос
После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и ликвидации сепаратистского режима в Ханкенди, в фокусе внимания экспертов оказался вопрос дальнейшей деятельности дислоцированного в регионе миротворческого контингента России
Поскольку более ста тысяч армян, не пожелавших жить под юрисдикцией Азербайджана, добровольно покинули регион и переехали в Армению, то с точки зрения логики дальнейшее пребывание российских миротворцев в Карабахе, похоже, теряет смысл, ибо безопасность армян, изъявивших желание остаться в Карабахе, полностью обеспечивают правоохранительные органы Азербайджана.
Так, по видеокадрам, выложенным на местных телеканалах и в социальных сетях, видно, что в населенных пунктах, где когда-то жили армяне, в том числе, и в самом Ханкенди, внутренние войска и подразделения полиции Азербайджана установили посты, которые осуществляют функции охраны и патрулирования.
Что же касается армян, решивших жить в Карабахе под юрисдикцией Азербайджана, то Государственная миграционная служба страны уже осуществляет соответствующие оформления документов и предоставляет армянскому населению продовольственную и медицинскую помощь.
В свою очередь, российские миротворцы вывели свои посты, расположенные вдоль прежней линии соприкосновения, и сосредоточились, главным образом, на своей основной базе в Ходжалах.
По словам российских официальных лиц, теперь вопрос дальнейшей деятельности миротворческого контингента будет обсуждаться с азербайджанской стороной. В частности, несколько дней назад информационное агентство ТАСС сообщило, что делегация Министерства обороны России посетит Ереван для обсуждения вопроса вывода миротворческого контингента из Карабаха.
Однако в Ереване эту новость решительно опровергли, заявив, что, поскольку Армении эта тема больше не касается, все дискуссии о будущем российских миротворцев должны вестись только с представителями Азербайджана.
И хотя ряд российских источников уже сообщили, что миротворческий контингент будет выведен из Карабаха к концу октября, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в своем недавнем интервью подчеркнул, что Карабах испытывает «крайнюю потребность» в миротворцах, следовательно, об их выводе из региона не может быть и речи. По словам Галузина, в настоящее время миротворцы «обеспечивают безопасность мирного армянского населения», часть которого, возможно, решит вернуться в Карабах.
В унисон словам Галузина прозвучало заявление его шефа, главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что миротворцы готовы поддерживать формирование мирной жизни на Южном Кавказе. В частности, об этом говорится в статье Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности».
Глава дипломатического ведомства России также подчеркнул, что вмешательство США и ЕС в отношения между Азербайджаном и Арменией «порождают нестабильность».
«Сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ, - пишет Лавров. - Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. И российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать».
Параллельно Министерство обороны России продолжает выпускать ежедневные бюллетени о деятельности миротворческого контингента в Карабахе. К примеру, в выпуске, опубликованном 8 октября, говорится, что миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи «на территории Нагорного Карабаха». В его обязанности, как отмечается в бюллетене, входит «поддержка непрерывного взаимодействия» между Баку и Ханкенди (очевидно, имеются в виду представители армянской общины - ред.), предотвращение кровопролития, обеспечение безопасности, а также соблюдение гуманитарных норм по отношению к гражданскому населению.
В бюллетене также говорится, что, поскольку нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не было, были ликвидированы два наблюдательных поста в направлении Ходжавенда и Агдере (названия этих населенных пунктов заменены армянскими топонимами – ред.), а работа совместной группы по восстановлению газоснабжения в Шушинском районе продолжается.
В бюллетене от 9 октября сообщается, что миротворческий контингент организовал 25 постов для охраны складов с оружием и военной техники, конфискованные у армянских вооруженных формирований в Карабахе. Четырнадцать из них были организованы совместно с азербайджанской стороной.
В бюллетене, в котором Министерство обороны России вновь использует топоним «Нагорный Карабах», отмечено, что при участии миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения в жилых районах Карабаха.
В пропагандистском сюжете, показанном на принадлежащем Минобороны России телеканале «Звезда», сообщается, что врачи миротворческого контингента оказали медицинскую помощь «жителю Нагорного Карабаха».
«Пожилой человек обратился за помощью, подойдя к сторожевому посту. Мужчину доставили в базовый лагерь российских миротворцев, где медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас мирный житель находится под наблюдением специалистов», – сообщает Министерство обороны РФ.
Напомним, что, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Россия перебросила в Карабах сроком на пять лет контингент численностью около 2.000 человек личного состава вместе с 90 бронетранспортерами и несколькими сотнями спецмашин. Продление мандата российских миротворцев может составить пять лет, но при согласии трех сторон.
Однако теперь, когда Азербайджан обеспечил полный суверенитет над территориями, находившимися ранее под ответственностью миротворцев России, дальнейшая судьба их мандата должна быть согласована только с Баку.
После подписания трехсторонней декларации и прекращения боевых действий, в Агдаме, на основе отдельного соглашения, был создан совместный турецко-российский мониторинговый центр для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахе, в котором служат по тридцать офицеров от России и Турции.
На фоне последних событий, вполне актуальным может стать также вопрос о будущем этого мониторингового центра…