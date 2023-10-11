Израиль дал жителям Газы 24 часа обновлено 11:21
ХАМАС призвал жителей Газы не покидать свои дома после предупреждения ЦАХАЛ об эвакуации, передает CNN.
По данным CNN, ХАМАС в пятницу призвал палестинцев Газы оставаться в своих домах. Радикальное движение заявило, что Израиль занимается «психологической войной», отправляя сообщения о необходимости эвакуации палестинских мирных жителей и сотрудников международных организаций на юг.
В заявлении ХАМАС говорится: «Оккупационные власти (Израиль – ред.) пытаются распространять ложную пропаганду различными способами, стараясь создать путаницу среди граждан и подорвать единство нашего внутреннего фронта».
Также было заявлено, что сотрудники «международных институтов» не покинули свои места.
*** 09:32
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что призвала всех жителей города Газа в течение 24 часов эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава «для обеспечения своей безопасности».
«ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», – заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в видеосообщении в соцсети X.
В заявлении ЦАХАЛ сказано, что боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы». Армия Израиля обвинила палестинскую группировку в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». «В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течение 24 часов. «Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в своем заявлении, которое цитирует Reuters.
Он отметил, что требования Израиля распространяются также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН. Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии в катастрофическую ситуацию».
Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление ООН, в котором организация просит отменить приказ об эвакуации северной части сектора Газа в ближайшие 24 часа. «Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорна! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь вместо того чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю», - заявил он.
По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.
Как отмечает Reuters, возле сектора Газа «скопились» израильские танки перед запланированным наземным вторжением с целью уничтожения ХАМАС. Axios также пишет о «неизбежной» наземной операции Израиля в регионе.
ЦАХАЛ продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября, когда боевики движения ХАМАС вторглись в южные регионы Израиля. Спустя сутки Израиль официально перешел в состояние войны: в стране ввели режим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов.
По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс.
Сектор Газа является одной из двух частей государства Палестина, но долгие годы контролируется движением ХАМАС. Территории на Западном берегу реки Иордан (часть из них контролируется Израилем) находятся под контролем ФАТХ по главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом.