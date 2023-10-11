11:21

ХАМАС призвал жителей Газы не покидать свои дома после предупреждения ЦАХАЛ об эвакуации, передает CNN. По данным CNN, ХАМАС в пятницу призвал палестинцев Газы оставаться в своих домах. Радикальное движение заявило, что Израиль занимается «психологической войной», отправляя сообщения о необходимости эвакуации палестинских мирных жителей и сотрудников международных организаций на юг. В заявлении ХАМАС говорится: «Оккупационные власти (Израиль – ред.) пытаются распространять ложную пропаганду различными способами, стараясь создать путаницу среди граждан и подорвать единство нашего внутреннего фронта». Также было заявлено, что сотрудники «международных институтов» не покинули свои места.

*** 09:32



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что призвала всех жителей города Газа в течение 24 часов эвакуироваться из своих домов и направиться на юг анклава «для обеспечения своей безопасности». «ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», – заявил пресс-секретарь армии Джонатан Конрикус в видеосообщении в соцсети X. В заявлении ЦАХАЛ сказано, что боевики ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями Газы». Армия Израиля обвинила палестинскую группировку в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». «В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную деятельность в городе Газа и приложит все усилия, чтобы не причинить вред гражданскому населению», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течение 24 часов. «Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — подчеркнул Дюжаррик в своем заявлении, которое цитирует Reuters. Он отметил, что требования Израиля распространяются также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН. Дюжаррик призвал Тель-Авив отменить приказ, чтобы избежать «превращения трагедии в катастрофическую ситуацию». Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан резко отреагировал на заявление ООН, в котором организация просит отменить приказ об эвакуации северной части сектора Газа в ближайшие 24 часа. «Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы позорна! В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь вместо того чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, она читает проповеди Израилю», - заявил он. По мнению дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.