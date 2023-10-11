Состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района вместе с членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании в Ясамальском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого, проведены предварительные слушания. Судья разъяснил обвиняемому его права.

Хачатрян обеспечен адвокатом и переводчиком. Обвиняемого будет защищать адвокат Натик Бейбалаев. Государственными обвинителями выступают старший помощник генпрокурора, генерал юстиции Мугаддес Султанов и прокурор Джовдет Мехралиев. В качестве потерпевших присутствовал представитель Исполнительной власти Ходжалинского района Мурад Гусейнов и житель села Мешали Гусейн Гумматов - сын Керима Гумматова, убитого во время событий в Мешали.

Гособвинитель Мугаддес Султанов просил передать дело на рассмотрение суда и не изменять меру пресечения в отношении обвиняемого. Суд удалился на совещание.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 17 октября.