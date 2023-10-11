Суд над Вагифом Хачатряном добавлено фото и видео; обновлено 12:05
Состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, который обвиняется в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района вместе с членами армянских незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании в Ясамальском районном суде под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого, проведены предварительные слушания. Судья разъяснил обвиняемому его права.
Хачатрян обеспечен адвокатом и переводчиком. Обвиняемого будет защищать адвокат Натик Бейбалаев. Государственными обвинителями выступают старший помощник генпрокурора, генерал юстиции Мугаддес Султанов и прокурор Джовдет Мехралиев. В качестве потерпевших присутствовал представитель Исполнительной власти Ходжалинского района Мурад Гусейнов и житель села Мешали Гусейн Гумматов - сын Керима Гумматова, убитого во время событий в Мешали.
Гособвинитель Мугаддес Султанов просил передать дело на рассмотрение суда и не изменять меру пресечения в отношении обвиняемого. Суд удалился на совещание.
Рассмотрение уголовного дела назначено на 17 октября.
* * * 10:45
Проходит судебное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований, сообщает корреспондент haqqin.az.
На заседании уточняются анкетные данные обвиняемого, проходят предварительные слушания.
* * * 09:48
Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда состоится подготовительное заседание по уголовному делу Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.
На заседание будут уточнены анкетные данные обвиняемого и 59 потерпевших по делу.
Напомним, гражданин Армении Вагиф Хачатрян, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в селе Мешали, был задержан в июле этого года на погранично-пропускном пункте «Лачин». Хачатрян и его сообщники убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени тяжести, изгнали 358 азербайджанцев с мест законного проживания. Хачатрян привлечен в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.