Пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства по разминированию Азербайджана сообщают, что 13 октября 2023 года на неразминированной территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района произошел минный инцидент.

Согласно сообщению, в результате взрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля «ГАЗель» Фамиль Ильяс оглу Абилов (1987 года рождения), водитель КамАЗ Намаз Набади оглу Байрамов (2000 года рождения) получил ранения.

Агентство по разминированию в очередной раз призывает граждан быть ответственными, не заходить на незнакомые им территории и соблюдать требуемые правила.