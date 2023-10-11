В Физули мирные жители подорвались на мине заявление МВД и Агентства по разминированию; обновлено 10:50
Пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства по разминированию Азербайджана сообщают, что 13 октября 2023 года на неразминированной территории села Ашагы Вейсалли Физулинского района произошел минный инцидент.
Согласно сообщению, в результате взрыва противотанковой мины погиб водитель автомобиля «ГАЗель» Фамиль Ильяс оглу Абилов (1987 года рождения), водитель КамАЗ Намаз Набади оглу Байрамов (2000 года рождения) получил ранения.
Агентство по разминированию в очередной раз призывает граждан быть ответственными, не заходить на незнакомые им территории и соблюдать требуемые правила.
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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана двое мирных жителей подорвались на мине, передает АПА.
Согласно информации, один из них погиб на месте происшествия, другой получил серьезные травмы. На территорию прибыли сотрудники правоохранительных органов.