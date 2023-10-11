США обвиняют Турцию

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о продлении действия чрезвычайного положения в отношении Сирии. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении отмечается: «Ситуация в Сирии и в отношении Сирии, а в частности действия правительства Турции по проведению военной операции на северо-востоке Сирии, подрывают кампанию по борьбе с ИГИЛ, подвергают опасности мирное население и еще больше угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе».

В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное ранее, будет продолжаться по крайней мере до 14 октября 2024 года.

14 октября 2019 года президент США в соответствии с Указом 13894 объявил о чрезвычайном положении в Сирии на основании Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях для устранения угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.