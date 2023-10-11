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С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС в субботу число погибших в секторе Газа достигло 1 537 человек, включая 500 детей и 276 женщин. Как передает Al Jazeera, эти данные приводит Министерство здравоохранения Газы.

Еще более 6 612 человек получили ранения.

На Западном берегу число погибших палестинцев составляет 32, более 600 человек ранены.

При этом отмечается, что с начала конфликта 7 октября погибли более 1 300 израильтян.

Ранее Израиль заявил о своем намерении разгромить ХАМАС и, по всей видимости, готовится к вводу наземных войск в этот густонаселенный район. При этом усиливаются призывы к созданию гуманитарного коридора.