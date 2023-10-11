Погибли пленники ХАМАС обновлено 11:47
За последние 24 часа в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, включая иностранных граждан. Как передает Al Jazeera, об этом говорится в заявлении боевого крыла ХАМАС - «Бригад Аль-Кассама».
Ранее представитель Вооруженных сил Израиля заявил, что ХАМАС удерживает в заложниках по меньшей мере 97 человек.
*** 10:36
С начала боевых действий между Израилем и ХАМАС в субботу число погибших в секторе Газа достигло 1 537 человек, включая 500 детей и 276 женщин. Как передает Al Jazeera, эти данные приводит Министерство здравоохранения Газы.
Еще более 6 612 человек получили ранения.
На Западном берегу число погибших палестинцев составляет 32, более 600 человек ранены.
При этом отмечается, что с начала конфликта 7 октября погибли более 1 300 израильтян.
Ранее Израиль заявил о своем намерении разгромить ХАМАС и, по всей видимости, готовится к вводу наземных войск в этот густонаселенный район. При этом усиливаются призывы к созданию гуманитарного коридора.