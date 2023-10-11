Поддержка Нетаньяху тает, Ганца растет

Согласно опросу, опубликованному Maariv, центристская партия «Национальное единство» получает 41 место, в то время как у нее сейчас всего 12 мест. В то же время поддержка партии Нетаньяху «Ликуд» упала до 19 мест с текущих 32.

Согласно опросу, радикальные партии «Оцма Йехудит» и «Ха-Ихуд ха-Леуми—Ткума» получили пять и четыре места соответственно, в то время как на прошлых выборах они вместе набрали 14 мест. Ультраортодоксальные партии также потеряли часть поддержки.

Результаты показывают, насколько атака Хамаса, в результате которой было убито по меньшей мере 1 300 человек и взято в заложники около 150, подорвала доверие людей к руководству страны.

48% респондентов предпочли бы видеть Ганца лидером страны в сравнении с 29% поддержки Нетаньяху.

Несмотря на проблемы, обнаруженные после нападения в субботу, 71% респондентов заявляют, что доверяют ВС Израиля в защите страны.

Опрос был проведен среди 600 респондентов 11 и 12 октября.