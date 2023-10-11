Поддержка Нетаньяху тает, Ганца растет
Опросы показывают, что общественная поддержка премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его союзников резко упала после нападения ХАМАС на Израиль. При этом поддержка партии «Национального единства» Бенни Ганца после его решения присоединиться к чрезвычайному правительству и создать военный кабинет растет, передает The Times of Israel.
Согласно опросу, опубликованному Maariv, центристская партия «Национальное единство» получает 41 место, в то время как у нее сейчас всего 12 мест. В то же время поддержка партии Нетаньяху «Ликуд» упала до 19 мест с текущих 32.
Согласно опросу, радикальные партии «Оцма Йехудит» и «Ха-Ихуд ха-Леуми—Ткума» получили пять и четыре места соответственно, в то время как на прошлых выборах они вместе набрали 14 мест. Ультраортодоксальные партии также потеряли часть поддержки.
Результаты показывают, насколько атака Хамаса, в результате которой было убито по меньшей мере 1 300 человек и взято в заложники около 150, подорвала доверие людей к руководству страны.
48% респондентов предпочли бы видеть Ганца лидером страны в сравнении с 29% поддержки Нетаньяху.
Несмотря на проблемы, обнаруженные после нападения в субботу, 71% респондентов заявляют, что доверяют ВС Израиля в защите страны.
Опрос был проведен среди 600 респондентов 11 и 12 октября.