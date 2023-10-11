В Кабмине обсудили цены в Азербайджане

В повестке дня заседания, прошедшего под председательством руководителя Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен, главы Аппарата Кабмина Руфата Мамедова, обсуждались вопросы изменения цен на потребительском рынке в январе-сентябре 2023 года, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, оказываемые населению, импорт продукции, цены на которую на внутреннем рынке выросли более чем на 10 процентов, и факторы их местного происхождения.

«Также группа рассмотрела мировые цены на продовольствие и динамику цен в странах - основных торговых партнерах, обсуждались вопросы индекса цен на импортируемую продукцию (инфляция импорта), организация ярмарок по ценам производителей и реализация сельскохозяйственной продукции, меры, принимаемые для обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, согласование системы мониторинга цен, используемой соответствующими органами. Были отмечены тенденции к снижению уровня глобальной инфляции, особенно мировых цен на продукты питания. Индекс цен на продукты питания в сентябре упал на 10,7 процента за последний год согласно последним данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Глава рабочей группы отметил снижение цен на мировых продовольственных рынках, снижение инфляции в странах - торговых партнерах, поддержание курсовой устойчивости профицита платежного баланса страны в условиях высоких цен на нефть и снижающий эффект этого фактора на инфляционный импорт и ожидания. В постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об усилении антиинфляционных мер» подчеркнуто, что ряд мер, предпринятых соответствующими госучреждениями за последний период, а также сезонные факторы оказали снижающее влияние на уровень инфляции в Азербайджане в последние месяцы.

По последним данным Госкомстата, среднегодовая инфляция с января по сентябрь 2023 года составила 10,9 процента. Годовая инфляция за этот период составила 5,1 процента. С учетом антиинфляционных мер Минэкономики прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 9,5 процента к концу 2023 года.

Одной из главных задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции. Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен также изучила причины, оказывающие повышающее влияние на цены, провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности…

По итогам заседания главой рабочей группы были даны соответствующим учреждениям поручения по внедрению Системы отслеживания цен. Также было отмечено, что в целях обеспечения здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, учитывая наблюдавшийся в последние дни высокий рост цен на некоторые овощные продукты, Государственной службой по антимонопольному и потребительскому рынку при Министерстве экономики Азербайджана будут усилены меры по оперативно-ревизионному контролю в отношении субъектов рынка, допускающих нарушение конкуренции, разделение рынков и манипуляцию с ценами, и будут приняты строгие меры», - говорится в сообщении Кабмина.