Американцы не верят угрозам «Хезболлы»

Согласно секретному документу разведки США, нападение на Израиль со стороны «Хезболлы», поддерживаемой Ираном, маловероятно в 2023 году из-за существующего баланса в отношениях сторон. Этот баланс укреплен соглашением между Ливаном и Израилем из октября 2022 года по демаркации морских границ.

Тем не менее аналитики выделяют факторы риска, такие как неспособность «Хезболлы» контролировать действия палестинских боевиков в Ливане, включая ХАМАС.

По сообщениям разведки, обе стороны, Израиль и «Хезболла», в основном реагируют на действия друг друга пропорционально, избегая больших потерь.