У боевиков палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак и в вещах убитых боевиков.

По данным WSJ, некоторые члены ХАМАС имели при себе «тактические руководства, указывающие на слабые места в бронетехнике израильской армии». Все инструкции написаны на арабском языке и свидетельствуют о высокой степени планирования нападения и большом масштабе сбора разведданных, подчеркивает издание.

В одном из документов от 15 июня под грифом «совершенно секретно» содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны «провести операцию». Документ состоит из 14 страниц, включая карты и аэрофотоснимки кибуца. Также приводится информация, что в коммуне живет около 1 тыс. гражданских лиц, а находящиеся поблизости израильские военные смогут прибыть в течение трех-пяти минут. По плану боевики должны были взять заложников «для переговоров». Мефальсим был в числе атакованных 7 октября целей, отмечает WSJ.