Ильхам Алиев на заседании Совета глав СНГ фото 12:30
Главы государств СНГ начали саммит в Бишкеке в госрезиденции «Ала-Арча». Сначала лидеры побеседуют наедине, позднее обсуждение продолжится в расширенном составе с участием делегаций.
В заседании принимают участие президенты: Азербайджана - Ильхам Алиев, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров (страна председательствует в СНГ в этом году), России - Владимир Путин, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
* * * 11:40
В Бишкеке проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил президента Ильхама Алиева.
Главы государств сделали совместное фото.