Нарышкин из Баку о развороте российских спецслужб на Юг

Нарышкин: Совет руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ является таким эффективным и действенным органом, который решает целый комплекс задач по обеспечению безопасности наших стран и наших граждан. Сегодняшнее очередное заседание, которое проходит в гостеприимном городе, любимом нами Баку, является тому подтверждением, поэтому я хотел бы поблагодарить наших азербайджанских коллег за прекрасную организацию этого совещания и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Вопрос: В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к тому, что проблематика украинского кризиса начинает все больше влиять на внутриполитическую ситуацию в США. Например, на днях разногласия в американском Конгрессе по вопросу оказания финансовой помощи Киеву во многом привели к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. По Вашему мнению, как вовлеченность Белого дома в украинские дела отразится на начинающейся в Соединенных штатах президентской кампании?

Нарышкин: Всем известно, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев республиканцев вошел в сговор с администрацией президента США с тем, чтобы провести, протолкнуть очередной пакет военной помощи Украине, огромный по своим размерам, объемом в 24 млрд долларов. Отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении. Эта одержимость подтолкнуть принятие очередного пакета финансовой и военной помощи преступному неонацистскому киевскому режиму вызывает, конечно, и вопросы, и недопонимание, и отторжение уже у значительной части американского общества. Американцы задают вопросы: а почему мы должны в таком объеме финансировать поставки вооружений киевскому режиму, оплачивать работу погрязших в коррупции украинских чиновников в то время, когда у нас в Америке, по мнению американцев, накопился огромный комплекс проблем и вопросов, которые правительство, администрация президента должны решать. Это и катастрофический рост преступности и наркомании, это огромный приток нелегальных мигрантов, государственный долг, который достиг астрономических размеров 3,3 триллиона долларов… В целом эта украинская тема является все более и более токсичной в преддверии предстоящих в следующем году президентских выборов. Она становится яблоком раздора, где водораздел лежит между теми, кто хотел бы видеть США процветающей страной, которая решает проблемы рядовых граждан Америки, и теми, кто, будучи отъявленными русофобами, готов пренебречь всеми коренными интересами американцев.

Вопрос: Мир в настоящее время переживает переход от однополярного к многополярному порядку. Этот процесс сопровождается укреплением самостоятельности отдельных государств и целых континентов, но одновременно и усложнением обстановки, ростом напряженности и непредсказуемости на международной арене. Как, на ваш взгляд, эта трансформация отразится на ситуации вокруг застарелых геополитических конфликтов, в том числе на постсоветском пространстве?

Нарышкин: Вы вполне справедливо говорите о том, что мы сегодня наблюдаем классическую революционную ситуацию, когда западный блок вместе с США уже не способен обеспечить собственное глобальное лидерство. А с другой стороны, новые центры силы – страны глобального Юга уже больше не хотят терпеть такой агрессивный западный диктат. И в странах Африки, Азии, Латинской Америки укрепляется стремление к самостоятельному развитию без внешнего диктата, стремление к консолидации в рамках региональных интеграционных объединений. Но, конечно же, Запад с таким развитием событий не хочет считаться и использует все инструменты для того, чтобы каким-то образом остановить ход истории, стремится затормозить самостоятельное развитие этих стран, их стремление к интеграции в рамках региональных и иных интеграционных объединений. Поскольку именно это является основным препятствием для сохранения глобального лидерства Запада в мире. И надо сказать, что чем сильнее будет стремление и движение к многополярности, тем более агрессивными и опасными будут попытки Запада остановить это движение. Причем страны, которые выбрали или выбирают путь подчинения себя такому западному диктату, безусловно, рано или поздно окажутся в ситуации глубокого внутреннего кризиса или даже гражданской войны. Собственно, такая судьба постигла Украину. Но большинство стран понимают и осознают опасность попасть под такое влияние со стороны западного блока. Лидеры и сами страны объединяются, в том числе на постсоветском пространстве, для того, чтобы самостоятельно решать собственные проблемы, решать вопросы, каким образом выйти из тех или иных региональных кризисов.

Вопрос: Еще десять лет назад взаимодействие спецслужб России и Запада в области борьбы с терроризмом было заметным. Сейчас его не видно. Сохраняются ли контакты на этом направлении?

Нарышкин: Вы абсолютно правы, что в прежние годы взаимодействие с западными спецслужбами в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным. Контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия, конечно, существенно сократился. Это обусловлено тем, что западный блок и в большей степени страны, входящие в НАТО, по сути ведут агрессию против России, используя для этого Украину, в большей степени живую силу Украины, а киевский режим применяет по-настоящему террористические методы против России, против всего Русского мира. Это проявляется и в террористических актах в отношении целого ряда журналистов, писателей и лидеров общественного мнения. Террористические действия осуществляются в отношении жилых кварталов, городов и населенных пунктов Российской Федерации, в отношении гражданской инфраструктуры. Дошло до того, что западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими специальными службами, прежде всего, Федеральной службой безопасности. Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям, и конечно, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами, который был ранее. Как вы видите, это происходит не по нашей вине, а по вине западных стран. Если говорить совершенно откровенно, то такой рост или расцвет терроризма, террористических угроз, которые исходят с территории Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии возник по причине такого неправового давления, а порой и просто прямой вооруженной агрессии Соединенных Штатов Америки и их союзников в отношении этих государств.

Но тем не менее в мире происходят большие события, мир находится в стадии перехода к многополярности, и спецслужбы России в большом объеме взаимодействуют и сотрудничают со спецслужбами других государств, государств глобального Юга и, в частности, с нашими партнерами, друзьями, соратниками из спецслужб государств СНГ.