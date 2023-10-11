В арабском сегменте социальных сетей наблюдается перемена в отношении к Израилю. Пользователи все чаще осуждают действия ХАМАС и выражают поддержку пострадавшим израильтянам, пишет газета Haaretz.

«Я кувейтец, и я поддерживаю Израиль», — заявил журналист Джасем Альджурайд на сайте X после нападения ХАМАС на юг Израиля. Он также добавил: «Любой кувейтец, который забывает о предательстве палестинского руководства, невежественен. Я солидарен с палестинским и израильским народами. Мы хотим выкорчевать ХАМАС и ООП». Альджурайд утверждает: «Эти люди потеряли способность управлять интересами палестинцев. Там царит нищета, а их лидеры владеют активами, оцениваемыми в миллиарды».