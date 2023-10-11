Все больше арабов поддерживают Израиль израильские сми
В арабском сегменте социальных сетей наблюдается перемена в отношении к Израилю. Пользователи все чаще осуждают действия ХАМАС и выражают поддержку пострадавшим израильтянам, пишет газета Haaretz.
«Я кувейтец, и я поддерживаю Израиль», — заявил журналист Джасем Альджурайд на сайте X после нападения ХАМАС на юг Израиля. Он также добавил: «Любой кувейтец, который забывает о предательстве палестинского руководства, невежественен. Я солидарен с палестинским и израильским народами. Мы хотим выкорчевать ХАМАС и ООП». Альджурайд утверждает: «Эти люди потеряли способность управлять интересами палестинцев. Там царит нищета, а их лидеры владеют активами, оцениваемыми в миллиарды».
Маджед аль-Хасан, эксперт в области государственной политики, сделал комментарий: «Лидеры ХАМАСа и их семьи в Америке, Канаде, Европе и Катаре живут как короли. А бедных людей в Газе бомбят».
Пользователи социальных сетей в арабских странах стали ярче выражать свою солидарность с пострадавшими израильтянами, осуждая действия ХАМАС. Один из факторов такой реакции — видеоролики с похищениями израильских женщин и детей членами ХАМАС. Эти материалы вызвали широкий резонанс среди арабской аудитории, многие из которых осудили применение насилия против гражданского населения.
Шейх Ясир аль-Хабиб, кувейтский публицист, выразил свое мнение на этот счет: «Кто из нас не радуется мести сионистскому врагу? Мы все были взволнованы этой новостью, когда она впервые дошла до нас». Впоследствии он добавил: «Куда делась этика ведения войны? Что послужило причиной этих зверств?»
До последних событий многие арабские пользователи поддерживали борьбу палестинцев и требовали учета их интересов в возможных соглашениях по нормализации отношений с еврейским государством. Однако после действий ХАМАС общественное мнение в отношении израильско-палестинского конфликта стало меняться.
Бахрейнский активист Шахин Альдженаид заявил в TikTok и «X»: «Действия ХАМАСа — «акт терроризма и искажение образа ислама и мусульман. Они засняли мертвую обнаженную женщину, нарушая принципы морали и гуманности. Это явно доказывает, что они не имеют ничего общего с арабской культурой и религией».
Haaretz пишет, что влиятельные люди, вероятно, поспешили осудить ХАМАС, опасаясь, что теперь всех арабов будут воспринимать как безнравственных варваров, лишенных сострадания.
Впрочем, на этом война за нарратив не закончилась. Палестинские пользователи социальных сетей защищают ХАМАС, называя арабских пользователей, выражающих поддержку Израилю, «арабскими сионистами».
Палестинский писатель Радвам аль-Ахрас прокомментировал: «Саудовские глашатаи, пишущие плохо о Газе и ее бойцах, доказывают, как сильно их трясет». В то время как Хутайфа Абдулла Аззам из Иордании отметил: «Полезно напомнить хнычущим лицемерам, каковы причины битвы за Иерусалим».
В целом, противоречивые оценки войны ХАМАС и Израиля среди пользователей соцсетей из арабского мира указывают на снятие табу на критику палестинского сопротивления. Отныне арабские страны могут участвовать в установлении новых правил конфликта, согласно которым не все средства оправдывают цель.