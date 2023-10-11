Халафов обворовывал пенсионеров
В Сумгаите задержан человек, который воровал деньги с банковских карт пенсионеров.
В Сумгаите неизвестный украл у местного жителя средства, хранящиеся на его пенсионной карте, злоупотребив доверием. Потерпевший обратился в Сумгаитское городское управление полиции и рассказал, что он обратился за помощью к незнакомцу у банкомата для снятия денег.
Тот вставил карту в банкомат и ложно сообщил владельцу карты, что на счету нет денег. После ухода владельца карты он забрал выданные банкоматом деньги и покинул место происшествия.
В результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый Ровшан Халафов. В своем показании он сообщил, что стоял у банкоматов и в основном крал деньги с пенсионных карт пожилых людей.
Расследование продолжается. Не исключено, что Халафов совершал аналогичные преступления в Сумгаите и других районах.