Сотни иорданцев направились к границе с Израилем в знак поддержки палестинцев в войне с Израилем, сообщает Al Jazeera.

В среду король Иордании Абдулла заявил, что мир без создания государства Палестина невозможен после проведения протестов в поддержку Палестины в столице Аммане.

Тем временем есть сообщения о том, что на границе Израиля и Иордании иорданские силы безопасности применяют слезоточивый газ против людей, пытающихся подойти к ограждению.

Стоит отметить, что около половины населения Иордании составляют палестинцы. Большинство из них прибыли в страну в результате двух ключевых событий: войны за независимость Израиля в 1948 году и последующего оттока палестинского населения в результате Накбы («катастрофа») и Шестидневной войны в 1967 году.

Многие из них успешно интегрировались в иорданское общество и стали полноправными гражданами, в то время как другие до сих пор проживают в лагерях беженцев.