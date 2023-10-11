P&G поддержит азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Париже фото
Международный партнер Олимпийских игр в Париже в 2024 году компания Procter&Gamble поддержит участие в них национальной сборной Азербайджана. Соглашение об этом было подписано между глобальной компанией и национальными Олимпийским и Паралимпийским комитетами.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор компании Procter&Gamble по Кавказу и Центральной Азии Иракли Габриадзе, вице-президент Национального Олимпийского Комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Национального Паралимпийского Комитета Гидаят Абдуллаев. В церемонии подписания приняли участие руководство и представители сторон-участниц, спортсмены и сотрудники прессы.
В рамках соглашения Procter&Gamble берет на себя определенные обязательства по обеспечению участия азербайджанских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, атлеты, представляющие Азербайджан на Олимпийских играх, будут участвовать в маркетинговой деятельности Procter&Gamble. Согласно договору, посвященному 25-летию компании в Азербайджане, она окажет поддержку 25 спортсменам, в том числе 13 паралимпийцам и 12 олимпийцам.
Как сообщил генеральный директор компании Procter&Gamble по республикам Кавказа и Центральной Азии Иракли Габриадзе, P&G выступала в качестве «почетного партнера» НОК на Играх в Лондоне в 2012 году и НПК во время Токио-2020, а на Европейских играх «Баку-2015» была первым официальным партнером. Подписанные соглашения не только служат поддержке спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, но и способствуют популяризации спорта среди детей и молодежи, сказал он, напомнив о таких успешных инициативах, как поощряющая спортсменов кампания «Для моей мамы», юношеские олимпийские лагеря, а также осуществляемая совместно с паралимпийским комитетом кампания #KeepHerPlaying с участием чемпионов «Токио-2020».
«В этом году Procter&Gamble отмечает 25-летие своей деятельности в Азербайджане, и мы очень гордимся возможностью поддержать нашу национальную сборную на Олимпийских и Паралимпийских играх. Недавно мы подписали соглашение о партнерстве с легендарным футбольным клубом «Нефтчи». Сотрудничество в сфере спорта – это вклад нашей компании в пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Азербайджана. Поддерживая сборную Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, мы хотим внести свою лепту в возвышение имени страны, в которой работаем на протяжении вот уже 25 лет. Уверены, что национальная сборная порадует нас высокими результатами», - сказал Иракли Габриадзе.
По словам вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, такое сотрудничество – большой успех для развития спорта в стране. «Сегодня Азербайджан, демонстрирующий олимпийские успехи и принимающий у себя международные состязания, превратился в один из центров мирового спорта. Наглядным примером этому служат визиты в нашу страну президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, президента Европейских Олимпийских комитетов Спироса Капралоса и проведение ими здесь ряда важных встреч. Роль партнеров в нашем развитии и успехах крайне важна. Включение глобального партнера Международного Олимпийского комитета, компании P&G в список наших почетных партнеров – значимое новшество. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году мы будем выступать вместе и вместе завоевывать успехи», - подчеркнул Чингиз Гусейнзаде.
Президент НПК Гидаят Абдуллаев отметил, что азербайджанские паралимпийцы неоднократно демонстрировали высокие результаты на различных европейских, мировых и международных состязаниях. По его словам, благодаря заботе руководства страны паралимпийское движение всегда находится в центре внимания, интерес к нему неизменно растет. «На сегодняшний день наши спортсмены приняли участие в семи летних и одних зимних Паралимпийских играх, где завоевали в целом 47 медалей – 23 золотых, 19 серебряных и 5 бронзовых, что является высоким показателем», - сказал глава комитета, выразив свою уверенность в новых победах азербайджанских паралимпийцев. Он также поблагодарил компанию Procter&Gamble за поддержку и инициативность и пожелал успехов и крупных побед нашим спортсменам на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.
На мероприятии также выступили паралимпийская спортсменка Дурседеф Керимова и олимпиец Санан Сулейманов. Они поделились своими впечатлениями с участниками, рассказали об осуществляемой в отношении них заботе и поддержке, подчеркнув, что это придает им дополнительные силы. Спортсмены отметили, что гордятся возможностью представлять Азербайджан.
На данный момент азербайджанские спортсмены завоевали 14 лицензий (8 олимпийских, 6 паралимпийских) на участие в Играх Париж-2024.
О Procter&Gamble (P&G)
Компания P&G вместе со всеми своими брендами обслуживает по миру около 5 миллиардов человек. Она предлагает широчайших ассортимент самой разнообразной продукции от входящих в ее состав передовых, надежных и заслуживших доверие потребителя марок, включая такие, как Pampers®, Tide® , Ariel®, Head&Shoulders® , Always®, Pantene® , Fairy® , Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard® и др. Община P&G действует примерно в 70 странах мира. Для получения более подробной информации, а также самых последних новостей о компании P&G и ее брендах, переходите на сайт www.pg.com.