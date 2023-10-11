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Международный партнер Олимпийских игр в Париже в 2024 году компания Procter&Gamble поддержит участие в них национальной сборной Азербайджана. Соглашение об этом было подписано между глобальной компанией и национальными Олимпийским и Паралимпийским комитетами. Свои подписи под документом поставили генеральный директор компании Procter&Gamble по Кавказу и Центральной Азии Иракли Габриадзе, вице-президент Национального Олимпийского Комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Национального Паралимпийского Комитета Гидаят Абдуллаев. В церемонии подписания приняли участие руководство и представители сторон-участниц, спортсмены и сотрудники прессы.

В рамках соглашения Procter&Gamble берет на себя определенные обязательства по обеспечению участия азербайджанских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, атлеты, представляющие Азербайджан на Олимпийских играх, будут участвовать в маркетинговой деятельности Procter&Gamble. Согласно договору, посвященному 25-летию компании в Азербайджане, она окажет поддержку 25 спортсменам, в том числе 13 паралимпийцам и 12 олимпийцам. Как сообщил генеральный директор компании Procter&Gamble по республикам Кавказа и Центральной Азии Иракли Габриадзе, P&G выступала в качестве «почетного партнера» НОК на Играх в Лондоне в 2012 году и НПК во время Токио-2020, а на Европейских играх «Баку-2015» была первым официальным партнером. Подписанные соглашения не только служат поддержке спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, но и способствуют популяризации спорта среди детей и молодежи, сказал он, напомнив о таких успешных инициативах, как поощряющая спортсменов кампания «Для моей мамы», юношеские олимпийские лагеря, а также осуществляемая совместно с паралимпийским комитетом кампания #KeepHerPlaying с участием чемпионов «Токио-2020». «В этом году Procter&Gamble отмечает 25-летие своей деятельности в Азербайджане, и мы очень гордимся возможностью поддержать нашу национальную сборную на Олимпийских и Паралимпийских играх. Недавно мы подписали соглашение о партнерстве с легендарным футбольным клубом «Нефтчи». Сотрудничество в сфере спорта – это вклад нашей компании в пропаганду здорового образа жизни среди молодежи Азербайджана. Поддерживая сборную Азербайджана на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, мы хотим внести свою лепту в возвышение имени страны, в которой работаем на протяжении вот уже 25 лет. Уверены, что национальная сборная порадует нас высокими результатами», - сказал Иракли Габриадзе. По словам вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, такое сотрудничество – большой успех для развития спорта в стране. «Сегодня Азербайджан, демонстрирующий олимпийские успехи и принимающий у себя международные состязания, превратился в один из центров мирового спорта. Наглядным примером этому служат визиты в нашу страну президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха, президента Европейских Олимпийских комитетов Спироса Капралоса и проведение ими здесь ряда важных встреч. Роль партнеров в нашем развитии и успехах крайне важна. Включение глобального партнера Международного Олимпийского комитета, компании P&G в список наших почетных партнеров – значимое новшество. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году мы будем выступать вместе и вместе завоевывать успехи», - подчеркнул Чингиз Гусейнзаде.