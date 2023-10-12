Азербайджанцы и турки – представители одной нации, имеют общее прошлое, идентичность, культуру и историю, заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в ходе выступления в Университете ADA.

«Мой визит в Азербайджан был непростой задачей. Потому что весь мир, особенно Евросоюз, думают над тем, как поставить турок-киприотов на колени, задушить нас.

Однако после принятия в Организацию тюркских государств в качестве члена-наблюдателя и при поддержке Азербайджана мы будем развивать экономические и политические отношения и выведем Турецкую Республику Северного Кипра на совершенно новый уровень», - отметил Татар.