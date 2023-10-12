Эрсин Татар: Азербайджан не даст поставить турок на колени обновлено 17:29
Азербайджанцы и турки – представители одной нации, имеют общее прошлое, идентичность, культуру и историю, заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в ходе выступления в Университете ADA.
«Мой визит в Азербайджан был непростой задачей. Потому что весь мир, особенно Евросоюз, думают над тем, как поставить турок-киприотов на колени, задушить нас.
Однако после принятия в Организацию тюркских государств в качестве члена-наблюдателя и при поддержке Азербайджана мы будем развивать экономические и политические отношения и выведем Турецкую Республику Северного Кипра на совершенно новый уровень», - отметил Татар.
*** 13:40
Президент Северного Кипра Эрсин Татар выразил свою гордость присутствием в Баку. Об этом он заявил в рамках выставки, посвященной Дням культуры и презентации Турецкой Республики Северного Кипра.
Эрсин Татар подчеркнул важность своего визита в Баку для укрепления отношений с Азербайджаном и добавил: «Северный Кипр все еще продолжает свою борьбу. Турецкий народ Кипра подвергается санкциям во всех областях. Сопротивление нашего народа этим санкциям заслуживает похвалы. Азербайджан также вел борьбу за свою независимость. Победа в Карабахе еще раз показала всему миру силу наших братьев».