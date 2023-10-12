Азербайджан никогда не побеждал Эстонию на ее поле. Как будет сегодня? Стартовые составы; обновлено
До начала матча осталось 15 минут.
Команды завершили предматчевую разминку.
*** 19:26
Стартовые составы сборных Эстонии и Азербайджана.
Эстония: Карл Хейн, Мэртен Кууск, Артур Пикк, Маттиас Кэйт, Расмус Пеетсон, Георгий Тунев, Хенри Аньер, Максим Паскочий, Константин Васильев, Мартин Миллер, Маркус Поом.
Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Рахиль Мамедов, Антон Кривоцук, Ходжат Хагверди, Джошгун Диниев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Торал Байрамов, Алексей Исаев.
*** 13:59
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени на стадионе «А.Ле Кок Арена» в Таллине начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Эстонии и Азербайджана.
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Робертом Шредером.
У сборных Азербайджана и Эстонии по одному набранному очку. При этом наша сборная провела в нынешнем цикле четыре матча, а эстонцы – на игру больше.
Азербайджан опережает Эстонию в турнирной таблице благодаря более лучшей разнице забитых и пропущенных голов. В первом очном матче в Баку команды сыграли вничью 1:1.
Сегодня в группе «F» также состоится матч Австрия – Бельгия.
Турнирное положение:
1. Бельгия – 13 очков, разница мячей 13-1 (5 матчей)
2. Австрия – 13, 12-4 (5)
3. Швеция – 6, 11-8 (5)
4. Азербайджан – 1, 2-11 (4)
5. Эстония – 1, 2-16 (5).
Сборные Азербайджана и Эстонии провели между собой девять матчей. Лишь в одной игре наша команда смогла победить. Было это в ноябре 1998 года, когда соперники играли в Гяндже. Азербайджан победил со счетом 2:1.
В пяти матчах была зафиксирована ничья, в трех побеждали эстонцы.
В Эстонии команды встречались четыре раза. Дважды побеждали хозяева, а еще в двух матчах победитель выявлен не был.
В целом, в отличие от наших клубных команд, для сборной Азербайджана встречи с соперниками из стран Балтии даются тяжело. В сумме с Эстонией, Латвией и Литвой мы сыграли 17 матчей и одержали только 3 победы при 9 ничьих и 5 поражениях.
Благодарим ETOPAZ, являющийся торговой маркой компании BAL LINE, за помощь в организации поездки представителей СМИ в Таллин на матч Эстония – Азербайджан.