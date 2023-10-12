Эльмир Алиев, Таллин 19:45

До начала матча осталось 15 минут. Команды завершили предматчевую разминку.

*** 19:26 Стартовые составы сборных Эстонии и Азербайджана. Эстония: Карл Хейн, Мэртен Кууск, Артур Пикк, Маттиас Кэйт, Расмус Пеетсон, Георгий Тунев, Хенри Аньер, Максим Паскочий, Константин Васильев, Мартин Миллер, Маркус Поом. Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Рахиль Мамедов, Антон Кривоцук, Ходжат Хагверди, Джошгун Диниев, Эмин Махмудов, Махир Эмрели, Рамиль Шейдаев, Торал Байрамов, Алексей Исаев. *** 13:59 Сегодня в 20:00 по бакинскому времени на стадионе «А.Ле Кок Арена» в Таллине начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Эстонии и Азербайджана.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Робертом Шредером. У сборных Азербайджана и Эстонии по одному набранному очку. При этом наша сборная провела в нынешнем цикле четыре матча, а эстонцы – на игру больше. Азербайджан опережает Эстонию в турнирной таблице благодаря более лучшей разнице забитых и пропущенных голов. В первом очном матче в Баку команды сыграли вничью 1:1. Сегодня в группе «F» также состоится матч Австрия – Бельгия. Турнирное положение: 1. Бельгия – 13 очков, разница мячей 13-1 (5 матчей) 2. Австрия – 13, 12-4 (5) 3. Швеция – 6, 11-8 (5) 4. Азербайджан – 1, 2-11 (4) 5. Эстония – 1, 2-16 (5).