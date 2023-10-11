Глава МИД Ирана встретился с лидером «Хезболлы» обновлено 14:52
Министр иностранных дел Ирана Хосcейн Амир Абдоллахиан в рамках визита в Ливан встретился c главой «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой.
Глава МИД Ирана заявил, что его страна и другие исламские страны «не потерпят преступлений Израиля против народа Газы и будет продолжать оказывать мощную поддержку сопротивлению».
«Завтра мы продолжим консультации с иракскими властями и правительством Ливана о ситуации в Газе и военных преступлениях сионистского режима», - сказал Абдоллахиан.
*** 14:02
«Безопасность Ливана – это безопасность Ирана». Как передает CNN, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с его ливанским коллегой Абдалла Бу Хабибом в Бейруте в пятницу.
Абдоллахиан находится в региональном туре после начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Иранский министр назвал последние действия Израиля в Газе «военным преступлением» и сказал, что недавняя операция ХАМАС была «на 100% палестинской инициативой».
Абдоллахиан также заявил, что палестинская операция была ответом на «непрерывный экстремизм» и «преступления сионистского режима» против палестинского народа и многократные атаки на мечеть Аль-Акса.
«Если преступления сионистского режима продолжатся, реакция исламского мира будет решительной», - сказал он.