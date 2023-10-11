Министр иностранных дел Ирана Хосcейн Амир Абдоллахиан в рамках визита в Ливан встретился c главой «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой.

Глава МИД Ирана заявил, что его страна и другие исламские страны «не потерпят преступлений Израиля против народа Газы и будет продолжать оказывать мощную поддержку сопротивлению».

«Завтра мы продолжим консультации с иракскими властями и правительством Ливана о ситуации в Газе и военных преступлениях сионистского режима», - сказал Абдоллахиан.