Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы обновлено 22:55

Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с военными действиями между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, введен уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. 

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Один человек погиб, еще двое ранены в результате нападения с ножом в школе во французском Аррасе, пишет BBC.

Le Figaro передает, что нападавший с ножом ворвался в учебное заведение и, крича «Аллах Акбар», ударил учителя. Есть несколько пострадавших.

По словам префекта, двое из них получили серьезные ранения. По данным Министерства внутренних дел, нападавший и его брат были арестованы полицией.

Оба являются выходцами из Чечни. Все школы в городе были закрыты. Силы полиции Raid переведены в режим повышенной готовности.

Ожидается прибытие на место главы МВД Жеральда Дарманена.