Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы обновлено 22:55
Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с военными действиями между ХАМАС и Израилем. Об этом сообщило Agence France-Presse.
По его данным, введен уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.
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Один человек погиб, еще двое ранены в результате нападения с ножом в школе во французском Аррасе, пишет BBC.
Le Figaro передает, что нападавший с ножом ворвался в учебное заведение и, крича «Аллах Акбар», ударил учителя. Есть несколько пострадавших.
По словам префекта, двое из них получили серьезные ранения. По данным Министерства внутренних дел, нападавший и его брат были арестованы полицией.
Оба являются выходцами из Чечни. Все школы в городе были закрыты. Силы полиции Raid переведены в режим повышенной готовности.
Ожидается прибытие на место главы МВД Жеральда Дарманена.