Путин предостерег Израиль от наземной операции в Газе и во всем обвинил США обновлено 15:33
Президент России Владимир Путин предупредил "о тяжелых последствиях" в случае начала Израилем наземной операции в секторе Газа и о том, что "потери среди гражданских лиц будут неприемлемыми".
"Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем... использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое проходит в Бишкеке.
Без техники, продолжил он, в тех же самых жилых застройках проводить эти операции еще сложнее. "И, самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми. Там же почти два миллиона человек живет", - сказал Путин.
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Израиль подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС, страна имеет право на защиту. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ, передает ТАСС.
По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». Президент считает, что их целью должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Путин отметил, что сейчас востребованы коллективные усилия ради скорейшего прекращения огня. Он заявил о готовности Москвы к «координации со всеми конструктивно настроенными партнерами».