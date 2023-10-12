5 000 манатов в подарок для учителей

Даже спустя много лет у каждого из нас навсегда останутся в памяти воспоминания о школьной поре и родном классе. Деревянные парты с нацарапанными на них надписями, пыль от мела у доски и наши учителя, рассказывающие учебный материал. Мы всегда носим в своих сердцах советы учителей, которые подготовили нас к жизненным испытаниям и заложили фундамент в становлении нас как взрослых личностей. Строительная компания Aral Group, высоко оценивая труд и роль учителей в жизни каждого из нас, в знак своей благодарности по случаю Международного дня учителя предлагает особые условия покупки квартир.

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