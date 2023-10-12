5 000 манатов в подарок для учителей
Даже спустя много лет у каждого из нас навсегда останутся в памяти воспоминания о школьной поре и родном классе. Деревянные парты с нацарапанными на них надписями, пыль от мела у доски и наши учителя, рассказывающие учебный материал. Мы всегда носим в своих сердцах советы учителей, которые подготовили нас к жизненным испытаниям и заложили фундамент в становлении нас как взрослых личностей. Строительная компания Aral Group, высоко оценивая труд и роль учителей в жизни каждого из нас, в знак своей благодарности по случаю Международного дня учителя предлагает особые условия покупки квартир.
Учителя и члены их семей, желающие приобрести квартиру в ипотеку в жилом комплексе Greenville Residence с 1 октября по 10 ноября, получат в подарок 5 000 АЗН!
Условия покупки квартиры в Greenville Residence очень просты:
- Из документов требуется лишь удостоверение личности
- Первый взнос от 15% стоимости квартиры
- Годовая процентная ставка от 5%.
В новом жилом комплексе Greenville Residence есть все для спокойной и счастливой жизни: чистый воздух, обилие зеленых насаждений, благоустроенный внутренний двор. Жители выбирают Greenville Residence из-за комфортных условий для жизни – безопасная охраняемая территория, развитая инфраструктура, удаленность от городского шума. Для жителей Greenville Residence продумано все до мелочей – наличие торгового центра, ресторанов, салонов красоты, фитнес-зала и СПА центра, крытого и открытого бассейнов, автомойки, двухэтажный подземный паркинг и магазины, расположенные в шаговой доступности.
Aral Group – 30 лет успеха и процветания. Станьте частью нашей семьи!
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