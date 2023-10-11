Эрдоган обсудил с Макроном ситуацию в Израиле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает Anadolu, это следует из заявления Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

Согласно заявлению, на встрече обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа, усилия по установлению мира и необходимые шаги в этом направлении.

Эрдоган сказал собеседнику, что нарушения прав человека против невинных гражданских лиц в Газе неприемлемы.

Он сообщил, что Турция прилагает усилия, чтобы доставить помощь этим людям, и подчеркнул, что особенно западные страны должны предпринимать шаги для снижения напряженности и избегать действий, не способствующих миру.

Президент Турции также отметил, что международное сообщество должно прислушаться к предложениям Турции о решении на основе создания двух государств, и если к этому подойти искренне, то можно найти решение, которое принесет спокойствие как региону, так и всему миру.