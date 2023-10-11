Министр Бабаев: В Шуше откроется центр DOST

В ближайшее время в Шуше планируется открыть центр DOST. В то же время расширяется Сеть инклюзивного развития и творчества DOST. Завершается работа по созданию инклюзивных центров в Барде и Исмаиллы. Параллельно есть успехи и в области электронизации социальных услуг. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«Сегодня более 90 процентов наших услуг, иными словами, 140 услуг полностью электронизированы. В целом, если брать услуги, предоставляемые в рамках использования электронных услуг министерства, электронного обращения, электронного запроса, интеграции с государственными органами, за девять месяцев текущего года оказано 278 миллионов услуг. Для страны с населением10 миллионов человек это достаточно серьезная и большая цифра», - отметил Сахиль Бабаев.