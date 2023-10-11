Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предотвратило незаконные строительные работы в Масаллы и Гяндже.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, выявлены факты незаконного проведения строительных работ на территории города Масаллы и поселка Шихзаманлы города Гянджа без соответствующих разрешительных документов.

В результате мероприятий, проведенных госагентством с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти, незаконные постройки были снесены.