ХАМАС вывез в сектор Газа десятки заложников

Боевики движения ХАМАС вывезли в сектор Газа не менее 64 заложников, сообщает газета The Washington Post.

Журналисты проанализировали сотни фотографий и видео с места событий и пришли к выводу, что как минимум 49 заложников выглядели как гражданские лица, девять из них – дети. 11 человек выглядели как военнослужащие израильской армии. Еще в четырех случаях журналисты не смогли установить, является ли заложник военным или гражданским лицом.

Как отмечает газета, ни израильское правительство, ни группировка ХАМАС не сообщили точного числа людей, вывезенных в сектор Газа. Власти Израиля заявили, что, по их оценкам, боевики взяли в заложники от 100 до 150 человек.