Украина атаковала российские корабли новым оружием

По их данным, удар наносился экспериментальным вооружением морских дронов «Морской малюк».

СБУ и ВМС Украины атаковали возле Севастополя российские ракетоноситель «Буян» и корабль «Павел Державин». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Также сообщается, что была попытка удара по подлодке «Алроса», но ее не удалось поразить.

Российские военные телеграм-каналы также пишут об украинском ударе по кораблю «Павел Державин». Сообщается, что его атаковали при выходе из Севастопольской бухты. Корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи был направлен буксир, который также подвергся атаке.

Утверждается, что корабли остались на ходу, но получили повреждения.

Эпицентр взрыва находился под водой. Россияне предполагают, что это некие полностью погружные безэкипажные катера. Это позволило им достичь цели незамеченными.